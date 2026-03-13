Sukses Lancar Rejeki Hadirkan Perang Sarung Gajah Moshing

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki meluncurkan EP alias mini album yang bertitel Perang Sarung Gajah Moshing,

Mini album tersebut merupakan suatu bentuk karya dan komitmen dari Sukses Lancar Rejeki mengisi Ramadan di sela-sela kesibukan panggung maupun sekolah.

Perang Sarung Gajah Moshing diambil dari kegiatan khas bulan puasa, yaitu perang sarung menggunakan merk gajah sedang duduk. Karena digunakan untuk perang sarung, sebagai plesetan maka Perang Sarung Gajah Moshing diambil sebagai simbol dari EP Sukses Lancar Rejeki.

Album itu menceritakan keseluruhan pengalaman Sukses Lancar Rejeki dari menjalani ibadah puasa hingga merayakan Hari Raya Lebaran.

Berisi 7 lagu, album tersebut dikerjakan dan diproduksi secara mandiri oleh band beranggotakan Mahes (vokal/gitar), Jalil (bass/vokal), dan Bumbum (vokal/drum) itu di Studimo JM.

Lagu 'Lebaran, So Far Away', bercerita tentang momen berkumpul dengan keluarga yang komplit, dari tua sampai yang muda, dari yang sudah berkeluarga maupun tahap perjuangan bersama.

Pembagian jatah THR dari yang punya penghasilan dan yang menerima, dengan latar belakang dapur yang penuh dengan makanan khas keluarga masing-masing. Hal tersebut menjadi inspirasi penulisan lagu ini.

Penggalan lirik 'Perang Sarung Gajah Moshing' menceritakan semangat perang sarung yang berkobar setelah salat subuh di masjid. Keringat yang bercucuran dan gelora masa muda dipadukan dengan ketahanan fisik sambil menahan rasa haus dan lapar di pagi hari.