Sukses Lancar Rejeki Penuh Gairah dalam Album Bisa Meledak

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Bekasi, Sukses Lancar Rejeki, akhirnya meluncurkan album perdana yang berjudul Bisa Meledak.

Dengan gairah punk ala anak sekolahan, album Bisa Meledak menjadi tonggak perkenalan dan proses tumbuh kembang Sukses Lancar Rejeki ke pasar musik Indonesia.

Sukses Lancar Rejeki terbentuk 1 Mei 2024 terdiri dari 3 orang, yaitu, Mahes (vokal dan gitar) kelas 10, Jalil (bass dan vokal) kelas 12, dan Bumbum (vokal dan drum) kelas 11.

Pertemuan personel dimulai dari persaudaraan para orang tua yang dimulai puluhan tahun yang lalu. Orang tua tergabung dalam satu wadah pengajian yang sama, dengan komitmen untuk membenahi diri dan keluarga, sehingga terbentuk suatu hubungan yang tidak terpisahkan.

Jalinan kasih sayang tersebut ternyata turun menurun hingga ke anak-anak yang ditandai dengan melakukan sunat bersama-sama.

Kini, kebersamaan personel Sukses Lancar Rejeki ditumpahkan lewat album Bisa Meledak.

Sukses Lancar Rejeki mempersembahkan 13 lagu yang mengusung alur punk, dengan penyajian ritme yang asyik dan ciamik untuk mengundang pendengar merasakan gairah yang dibungkus dengan semangat muda dan membara.

Bisa Meledak merupakan rekam gairah yang melonjak di kala belajar di sekolah dalam suka duka yang melekat dalam sanubari. Melalui gairah punk yang terpapar oleh lingkungan keluarga para personel, dikerjakan selepas pulang sekolah, album tersebut terjadi dari refleksi lingkungan sekolah dan sekitarnya.