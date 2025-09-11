Sukses Sebelum 30, Pemuda Asal Bogor Menantang Stigma lewat Bisnis Fesyen Mezzo Rise in Art di Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Mencari pekerjaan setelah lulus sekolah mungkin menjadi sebagian besar impian anak muda.

Namun, bagi Ilham, entrepreneur usia 21 tahun asal Bogor, pilihan justru jatuh pada dunia usaha yang penuh tantangan.

Dorongan untuk membantu ekonomi keluarga dan tekad untuk mandiri membuatnya berani menekuni bisnis fesyen.

Awalnya, perjalanan tidak mudah, tetapi berkat kegigihan dan semangat untuk terus belajar terutama terhadap teknologi membawanya pada jalan baru. Kini, Mezzo Rise in Art buktikan anak muda juga bisa membangun brand lokal dengan omzet puluhan juta rupiah setiap bulannya berkat dukungan platform digital seperti Shopee.

“Banyak orang hanya melihat hasilnya ketika usaha sudah berjalan lancar. Padahal, saya pernah berada di titik yang sangat berat. Sempat merasa ragu dengan pilihan ini, apakah memang jalan saya di bisnis. Tetapi saat itu saya berpikir, kalau menyerah sekarang, semua perjuangan pastinya akan sia-sia," kata lham, Founder Mezzo Rise in Art.

Tak hanya itu, dia juga mulai belajar hal-hal baru dari nol, seperti cara memotret produk, membuat video, hingga menulis deskripsi yang menarik.

"Saya juga aktif ikut kampanye yang dihadirkan platform Shopee dan mengikuti kelas-kelas yang mereka adakan. Semua itu akhirnya membuahkan hasil. Bagi saya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, justru menjadi alasan untuk melangkah lebih jauh," kata dia.

