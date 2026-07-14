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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sukses Wujudkan Kesetaraan Hak Kerja, TASPEN Raih Silver Winner di Ajang IDEAS 2026

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:57 WIB
Sukses Wujudkan Kesetaraan Hak Kerja, TASPEN Raih Silver Winner di Ajang IDEAS 2026 - JPNN.COM
Direktur PT Media PR Indonesia F. Sutedjo menyerahkan penghargaan Silver Winner yang diraih PT TASPEN (Persero) di ajang The 5th IDEAS 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (9/7). Foto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) sukses menerima penghargaan Silver Winner dari PR Indonesia di ajang The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (9/7). 

Apresiasi tertinggi pada kategori DEI Communication Program (Sub Kategori Disability Inclusion) itu diserahkan langsung Direktur PT Media PR Indonesia F. Sutedjo kepada perwakilan TASPEN, Rizky Bachrudin. 

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan korporasi dalam memperjuangkan kesetaraan kesempatan kerja internal sekaligus menyediakan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok disabilitas. 

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Pencapaian ini sekaligus menandai pertama kalinya program inklusi disabilitas TASPEN memenangkan penghargaan tertinggi di ajang nasional IDEAS sejak kompetisi ini digulirkan.

Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan apresiasi ini memperkuat peran TASPEN dalam mengintegrasikan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) serta Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam jantung operasional perusahaan. 

"TASPEN memandang kesetaraan bukan sekadar pemenuhan kuota regulasi, melainkan ruang aman untuk menghargai keberagaman talenta internal sekaligus memastikan hak pelayanan yang inklusif dan setara bagi seluruh peserta pensiunan tanpa ada yang tertinggal,” tegas Henra dalam keterangannya, Selasa (14/7).

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Keberhasilan implementasi program ini tercermin secara nyata melalui kisah Mega Mandrayani, seorang pegawai disabilitas yang kini sukses mengemban amanah sebagai pejabat struktural di Bagian Umum Kantor Cabang (KC) TASPEN. 

Bertugas di lini operasional umum, Mega bertanggung jawab penuh memimpin tata kelola administrasi internal kantor cabang, mengoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana, hingga memastikan kelancaran logistik operasional demi kenyamanan pelayanan para pensiunan. 

TASPEN meraih penghargaan Silver Winner atas keberhasilan korporasi dalam mewujudkan kesetaraan hak kerja di ajang IDEAS 2026

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TAGS   Taspen  Penghargaan  IDEAS 2026  kesetaraan  hak kerja  ramah disabilitas  Henra 
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