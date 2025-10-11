Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Pemkab Deli Serdang Gratiskan BPHTB

jpnn.com, DELI SERDANG - Pemkab Deli Serdang mendukung dan berupaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satunya dengan cara menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Deli Serdang berkomitmen mendukung penuh program nasional ini. Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni tanpa beban biaya perizinan," kata Sekda Deli Serdang Dedi Maswardy, di Lubuk Pakam, Sabtu.

Langkah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan wujud konkret hadirnya negara di tengah rakyat.

Hingga kini, realisasi dukungan Deli Serdang terhadap Program 3 Juta Rumah telah mencapai 4.157 unit dari target 7.000-an unit.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memberi apresiasi kepada Deli Serdang atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan program tersebut.

Dia menyebutkan, pembangunan rumah subsidi memerlukan dukungan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat, pengembang, pemerintah, media, perbankan, asuransi pedagang bahan bangunan, kontraktor, industri dan sebagainya.

"Itu membentuk ekosistem. Jadi keberhasilan ini membutuhkan kerja sama," ujarnya pula.