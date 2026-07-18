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JPNN.com - Nasional

Sukseskan Program Prabowo, Aliansi Asta Cita Luncurkan Gerakan Minum Susu

Sabtu, 18 Juli 2026 – 20:31 WIB
Sukseskan Program Prabowo, Aliansi Asta Cita Luncurkan Gerakan Minum Susu - JPNN.COM
Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 meluncurkan Gerakan Minum Susu di Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (18/7/2026). Foto: supplied

jpnn.com - Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 meluncurkan Gerakan Minum Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Prima Dairy, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu (18/7/2026).

Gerakan itu diluncurkan sukarelawan Prabowo itu guna mendukung penuh program prioritas Presiden kedelapan RI tersebut. Sebelumnya, mereka juga menggelar kegiatan seni budaya "Rakyat Cinta Prabowo".

"Gerakan Minum Susu adalah perjuangan bersama guna menyukseskan MBG," kata Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Ricky Tamba, saat memberikan sambutan dalam kegiatan itu.

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Dia menjelaskan bahwa Prabowo Subianto sejak 2008 telah merumuskan Revolusi Putih berupa pemberian susu untuk mengatasi gizi buruk di banyak anak Indonesia.

Kemudian, setelah menjadi Presiden, Prabowo mewujudkannya melalui program MBG yang salah satu komponennya mencakup susu.

"Hari ini kita berkumpul bersama para militan Prabowo-Gibran dan puluhan komunitas peternak kambing Etawa untuk menyusun langkah-langkah ke depan membantu presiden," ujar Ricky dalam sambutannya.

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Dia pun menyerukan kepada masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yakni MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Hilirisasi Pertanian dll, agar dapat dirasakan manfaatnya hingga ke akar rumput.

"Gerakan Minum Susu dan MBG bukan hanya investasi masa depan terciptanya generasi muda yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas, tetapi juga upaya menumbuhkan perekonomian rakyat dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan yang dijual di pasar-pasar," tuturnya.

Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 meluncurkan Gerakan Minum Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Prima Dairy, Kecamatan Muntilan.

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TAGS   Aliansi Asta Cita  Minum Susu  MBG  Prabowo Subianto  Gerakan Minum Susu  Ricky Tamba  Endy Lesmana 

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