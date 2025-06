Sukseskan Swasembada Energi, PHE Catat Produksi Migas 1,04 Juta Barel per Hari

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di usianya ke-18 tahun pada 29 Juni 2025 terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui swasembada energi.

Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE saat ini berkontribusi 69 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional.

Pada tahun ini, PHE berhasil mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) hingga Mei 2025, yang terdiri dari produksi minyak 559 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2.800 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan positif dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional.

PHE juga berhasil menyelesaikan pengeboran 5 sumur eksplorasi, 341 sumur pengembangan, 523 kegiatan workover dan 15.424 kegiatan well services.

Sejalan dengan visi perusahaan untuk menyukseskan swasembada energi sesuai Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, PHE terus melakukan eksplorasi di berbagai wilayah serta mengoptimalkan lapangan-lapangan migas yang sudah ada untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi nasional.

"Melalui semangat Accelerate-to-Elevate, Subholding Upstream terus berupaya mencari strategi untuk meningkatkan produksi migas demi mewujudkan visi swasembada energi sesuai Asta Cita," ujar Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam keterangannya, Minggu (29/6).

Sepanjang 2025, PHE berhasil mencatatkan capaian strategis baik portfolio domestik maupun overseas.