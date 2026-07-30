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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat

Kamis, 30 Juli 2026 – 04:24 WIB
Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat - JPNN.COM
Sule berjumpa dengan Nathalie Holscher dan Aripat. Foto: Instagram/nathalieholscher

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Momen tersebut dibagikannya dalam vlog terbaru yang diunggah di YouTube.

Dalam video tersebut, Sule tampak berjumpa dengan Nathalie Holscher sekaligus anaknya, Adzam.

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Dia dan mantan istrinya itu terlihat saling berbincang dengan akrab.

"Kamu enggak kasih selamat buat aku?" tanya Nathalie Holscher.

"Kan sudah, selamat ya, semoga samawa," jawab Sule.

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Tidak hanya bertemu Nathalie Holscher, Sule juga terlihat berjumpa dengan Aripat.

Momen tersebut turut dibagikan oleh Nathalie Holscher melalui akun miliknya di Instagram.

Komedian Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

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TAGS   Sule  Nathalie Holscher  Aripat  Sule dan Nathalie Holscher 
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