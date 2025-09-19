Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita

Jumat, 19 September 2025 – 09:19 WIB
Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita - JPNN.COM
Komedian Sule. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu.

Dia mengakui sempat mengalami gejala tifus dan kelelahan akibat aktivitas yang cukup padat.

"Sebetulnya gejala tifus, kecapaian," kata Sule saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Saat gejala tifus, ayah Rizky Febian itu menggigil hingga beberapa hari.

Akan tetapi, Sule tetap sibuk beraktivitas lantaran jadwal pekerjaan.

"Mengecek (kondisi) setelah tiga minggu," jelas pelantun Susis itu.

Baca Juga:

Setelah diperiksa dokter, Sule ternyata dinyatakan mengalami tifus.

Dia kemudian diminta untuk istirahat total selama beberapa hari.

Komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu. Dia mengakui sempat mengalami...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sule  sule sakit  kondisi Sule  pelawak sule 
BERITA SULE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp