JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sule Sebut Dokumen Penting Lina Jubaedah Dalam Safety Box Diambil Orang

Kamis, 05 Februari 2026 – 15:35 WIB
Sule Sebut Dokumen Penting Lina Jubaedah Dalam Safety Box Diambil Orang - JPNN.COM
Komedian Sule. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengungkapkan soal hilangnya sejumlah dokumen penting dari safety box milik mendiang Lina Jubaedah di bank.

Dia menuturkan bahwa hilangnya dokumen penting itu terungkap ketika anak keduanya, Putri Delina, mendatangi bank untuk mengurus aset-aset peninggalan sang ibunda.

Akan tetapi, Putri Delina justru mendapati bahwa isi dari safety box itu sudah berpindah tangan.

"Kalau safety box itu, kan beritanya dari sopir almarhumah. Pada waktu itu Putri (Delina) mau mengurus ke bank, tetapi kata orang bank sudah ada yang mengambil orangnya dua hari yang lalu. Nah, berarti siapa yang mengambilnya? Kan, begitu," kata Sule di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/2).

Ayah Rizky Febian itu pun menyayangkan atas hilangnya isi dari safety box tersebut.

Akan tetapi, Sule mengaku tidak tahu-menahu soal prosedur teknis di bank terkait safety box.

"Ya saya juga sama enggak paham kalau posisi safety box mah, harus tanyanya sama bank," bebernya.

Sule menyebut bahwa di dalam safety box itu terdapat dokumen-dokumen penting yang bukan milik mendiang Lina Jubaedah, yakni surat terkait bisnis kontrakan milik Rizky Febian atau akrab disapa Iky.

Persoalan antara Teddy Pardiyana dengan keluarga Sule terkait harta warisan mendiang Lina Jubaedah memasuki babak baru.

TAGS   Sule  lina jubaedah  Teddy Pardiyana  Kasus Sule  suami Lina Jubaedah 
