Sule Tidak Bawa Surat KIR, Mobil Kena Tilang-Diamankan Dishub

Jumat, 26 September 2025 – 11:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Entis Sutisna atau Sule terkena tilang saat hendak menuju lokasi syuting.

Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Dalam video Sule terlihat mengenakan kaus merah dan topi kupluk hitam.

Dia berjalan menghampiri petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang sedang memeriksa kendaraannya.

Mobil yang dibawa Sule diamankan karena sang komedian tidak bisa menunjukkan surat KIR.

Situasi tersebut membuat ayah dari Rizky Febian itu sempat adu argumen singkat dengan petugas.

Baca Juga: Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita

“Mana yang bawa surat saya. Ini mau dibawa mobilnya sama bapak. Kalau mau ditilang, ditilang saja, enggak apa-apa,” kata Sule dalam video tersebut, dikutip Jumat (26/9).

Sule menegaskan surat KIR mobil miliknya sebenarnya ada, hanya saja tidak dibawa.