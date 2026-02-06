Sule Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Dokumen Penting Mendiang Lina Jubaedah

jpnn.com, JAKARTA - -Komedian Sule menyampaikan fakta mengejutkan terkait hilangnya dokumen penting milik mendiang Lina Jubaedah.

Dia mengatakan bahwa sejumlah dokumen penting dalam safety box milik mendiang mantan istrinya itu di bank hilang.

Menurutnya, hilangnya dokumen penting itu terungkap ketika anak keduanya, Putri Delina, mendatangi bank untuk mengurus aset-aset peninggalan mendiang ibunda.

Akan tetapi, Putri Delina justru mendapati bahwa isi dari safety box itu sudah berpindah tangan.

"Kalau safety box itu, kan beritanya dari sopir almarhumah. Pada waktu itu Putri (Delina) mau mengurus ke bank, tetapi kata orang bank sudah ada yang mengambil orangnya dua hari yang lalu. Nah, berarti siapa yang mengambilnya? Kan, begitu," kata Sule di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ayah Rizky Febian itu pun menyayangkan atas hilangnya isi dari safety box milik mendiang Lina Jubaedah.

Akan tetapi, Sule mengaku tidak tahu-menahu soal prosedur teknis di bank terkait safety box.

"Ya saya juga sama enggak paham kalau posisi safety box mah, harus tanyanya sama bank," ucapnya.