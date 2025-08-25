Close Banner Apps JPNN.com
Sule Ungkap Penyebab Tumbang di Indramayu

Senin, 25 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Komedian Sule. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule sempat jatuh sakit bahkan harus diinfus saat berada di Indramayu beberapa hari lalu.

Saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia akhirnya membeberkan kronologi tumbang tersebut.

"Sakit sudah berasa pada 9 Agustus, kemudian 13 saya harus ke Indramayu untuk syuting video klip. Saya paksakan karena enggak enak, sudah janjian, kasihan (tim)," kata Sule.

Pria berusia 48 tahun itu memaksakan untuk ikut syuting meski kondisi kesehatan menurun.

Siapa sangka, Sule pun tumbang hingga harus diinfus ketika berada di hotel di Indramayu.

"Tanggal 15 aku tumbang," beber ayah Rizky Febian itu.

Menurut Sule, dokter mengatakan bahwa dirinya sakit karena mengalami infeksi pencernaan.

Dia memastikan tidak menderita gejala tipes seperti yang diduga netizen.

