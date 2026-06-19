Sulit Menanjak, Kurs Rupiah Sore Ini Ditutup Melemah 10 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore melemah 10 poin menjadi Rp 17.804 per dolar AS (USD).

Mata uang garuda melemah 0,06 persen dari sebelumnya Rp 17.794 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi respons pasar terhadap keputusan Bank Indonesia (BI) yang kembali menaikkan BI-rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75 persen.

“Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan,” ucap Amru di Jakarta, Jumat.

Menurut Amru, kenaikan suku bunga acuan tersebut dinilai memberikan sentimen positif bagi rupiah karena berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik dan mendorong masuknya aliran modal asing.

Langkah itu juga menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan BI-Rate secara bertahap dengan total kenaikan mencapai 100 basis poin, sehingga membawa suku bunga acuan kembali ke level 5,75 persen, level yang terakhir kali tercapai pada April 2025.

Amru menjelaskan dari sisi global, sentimen pasar cenderung membaik setelah muncul perkembangan positif di Timur Tengah.