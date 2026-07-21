Sulit Naik, Rupiah Hari Ini Bisa Melorot Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi bergerak menguat tipis 11 poin atau 0,06 persen menjadi Rp 17.937 per dolar AS (USD).

Kurs rupiah pada penutupan sebelumnya berada di level Rp 17.948 per USD.

Namun, analis dari Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah seiring antisipasi pelaku pasar jelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

“Pelaku pasar masih hati2 mengantisipasi hasil RDG BI yang kemungkinan akan menaikkan bunga acuan menjadi 6 persen,” kata Rully, di Jakarta, Selasa.

Sebagai catatan, kenaikan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei 2026 menjadi penyesuaian pertama setelah bunga acuan berada pada level 4,75 persen sejak September 2025. Namun, rupiah masih terus melemah hingga sempat menembus level Rp18 ribu per dolar AS pada awal Juni.

Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Mingguan pada 9 Juni 2026, BI kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps. Sejak keputusan tersebut, rupiah secara bertahap kembali bergerak di bawah level Rp18 ribu per dolar AS.

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Menggeliat

Pada RDG Bulanan 18 Juni 2026, BI juga melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan kembali menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen. Selanjutnya, BI dijadwalkan kembali menggelar RDG Bulanan pada 21-22 Juli 2026.

“Kenaikan suku bunga oleh BI masih diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menstabilkan rupiah,” kata Rully.