Sultan Najamudin Dedikasikan Bintang RI Utama untuk Pemuda dan Janjikan Kawal Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menerima anugerah Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Penghargaan negara tertinggi itu diberikan atas jasa-jasa besarnya di bidang politik dan kepemudaan, termasuk advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusinya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan pembangunan daerah.

Usai menerima penghargaan, Sultan menegaskan bahwa Bintang RI Utama bukan hanya bentuk apresiasi negara terhadap dirinya secara pribadi, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” ujar Sultan.

Sultan menilai peran DPD RI semakin strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Ia menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada realitas di daerah agar hasil pembangunan tidak terpusat hanya di kota-kota besar.

“Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” tuturnya.

Selain itu, Sultan menyatakan komitmen DPD RI untuk mengawal pelaksanaan Asta Cita, delapan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, agenda besar tersebut hanya akan berhasil jika melibatkan daerah secara aktif, baik dalam perencanaan maupun implementasi.

“DPD RI siap mengawal pelaksanaan Asta Cita agar benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Sultan.