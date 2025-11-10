Sultan Salahuddin Bukan Sekadar Raja, Bung Karno Sampai Datang ke Bima

jpnn.com - MATARAM - Hari ini, Senin 10 November 2025, Istana Negara akan mengumumkan secara resmi nama-nama pahlawan nasional baru, termasuk Sultan Muhammad Salahuddin.

Sultan Muhammad Salahuddin merupakan Sultan Bima XIV yang dikenal dengan jejak perjuangannya yang menembus batas zaman.

Momen itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, hari ketika bangsa ini kembali menundukkan kepala untuk mengenang mereka yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemanusiaan.

Bagi masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kabar tersebut bukan sekadar seremoni kenegaraan, melainkan puncak dari perjuangan panjang lebih dari satu dekade demi pengakuan negara atas jasa besar Sultan ke-XIV mereka.

Sejak awal November, kabar dari Jakarta sudah menyebar cepat bahwa Sultan Muhammad Salahuddin, sang raja yang memimpin Bima dari tahun 1915 hingga 1951, akhirnya diakui sebagai tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi republik.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional itu menjadi penegasan bahwa perjuangan tokoh-tokoh dari daerah, khususnya dari Indonesia bagian timur, adalah bagian penting dari mozaik perjuangan nasional.

Ini menandai bahwa patriotisme tak hanya lahir di medan perang Jawa atau Sumatera, tetapi juga di tanah Samparaja, tempat seorang sultan menjadikan kekuasaan bukan sebagai alat dominasi, melainkan sarana pengabdian.

Sultan Salahuddin bukan penguasa yang berjarak dari rakyatnya.