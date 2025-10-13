Sumardji Bakal Laporkan Kekurangan Patrick Kluivert di Rapat Exco PSSI

jpnn.com, JAKARTA - Manajer timnas Indonesia Sumardji mengatakan bahwa dalam waktu dekat nasib Patrick Kluivert akan segera ditentukan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

Nasib Kluivert sedang di ujung tanduk setelah kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Imbas kegagalannya itu, tagar "#KluivertOut" menggema di media sosial.

"Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya," kata Sumardji setelah skuad Garuda mendarat di Indonesia, Senin.

Dalam rapat Exco PSSI nanti, dia meminta semua anggota Exco berani mengambil sikap tegas.

Nantinya yang akan dievaluasi tak hanya Kluivert, melainkan juga kinerja tim kepelatihannya, seperti Alex Pastoor dan Denny Landzaat di kursi asisten pelatih.

"Ya tentu, tentu. Tadi kan saya sampaikan. Laporan saya ini akan dipakai untuk evaluasi secara keseluruhan. Termasuk salah satunya adalah tim kepelatihan di bawah asuhan Patrick Kluivert," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu.

Saat ditanya lebih lanjut apa sekiranya kekurangan yang dimiliki Kluivert dan tim kepelatihannya, Sumardji enggan menyebutkan secara detail.

"Ya, kalau saya ditanya soal itu, saya akan laporkan itu nanti ke rapat Exco. Saya akan laporkan terperinci kekurangan-kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat," tutur dia.