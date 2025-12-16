Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sumardji Sampai Kaget Lihat Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 04:00 WIB
Sumardji Sampai Kaget Lihat Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025 - JPNN.COM
Kapten Timnas Indonesia Ivar Jenner saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Mantan manajer Timnas Indonesia Sumardji buka suara mengenai kegagalan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025.

Pria kelahiran 12 Februari 1972 itu menilai Ivar Jenner dan kolega dijauhi dewi fortuna sepanjang event akbar olahraga antarnegara ASEAN tersebut.

“Melihat hasilnya menurut saya faktor keberuntungan jauh sekali dari kami. Saya sendiri sampai kaget melihat hasilnya seperti ini,” kata pria asal Nganjuk tersebut.

Baca Juga:

Sumardji sendiri sejatinya sangat antusias melihat persiapan Timnas Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2025.

Mulai dari persiapan, komposisi pemain, hingga dukungan yang diberikan sangat luar biasa.

Tercatat Timnas Indonesia menjalani empat laga uji coba masing-masing dua kali menghadapi India dan Mali U-22.

Baca Juga:

“Sepanjang saya membawa tim belum pernah rasanya kalah dari Filipina. Bahkan, melawan Myanmar kami sulit sekali mencetak gol balasan,” ujarnya.

Dari komposisi pemain juga di dalamnya ada empat pemain diaspora yakni Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP OSS), dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Mantan manajer Timnas Indonesia Sumardji buka suara mengenai kegagalan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Timnas Indonesia  Sumardji  Ivar Jenner 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp