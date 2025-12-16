Sumardji Sampai Kaget Lihat Timnas Indonesia Hancur Lebur di SEA Games 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan manajer Timnas Indonesia Sumardji buka suara mengenai kegagalan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025.

Pria kelahiran 12 Februari 1972 itu menilai Ivar Jenner dan kolega dijauhi dewi fortuna sepanjang event akbar olahraga antarnegara ASEAN tersebut.

“Melihat hasilnya menurut saya faktor keberuntungan jauh sekali dari kami. Saya sendiri sampai kaget melihat hasilnya seperti ini,” kata pria asal Nganjuk tersebut.

Sumardji sendiri sejatinya sangat antusias melihat persiapan Timnas Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2025.

Mulai dari persiapan, komposisi pemain, hingga dukungan yang diberikan sangat luar biasa.

Tercatat Timnas Indonesia menjalani empat laga uji coba masing-masing dua kali menghadapi India dan Mali U-22.

“Sepanjang saya membawa tim belum pernah rasanya kalah dari Filipina. Bahkan, melawan Myanmar kami sulit sekali mencetak gol balasan,” ujarnya.

Dari komposisi pemain juga di dalamnya ada empat pemain diaspora yakni Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP OSS), dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).