Sumardji Ungkap Alasan Penundaan Perkenalan John Herdman Sebagai Pelatih Baru Timnas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan perkenalan resmi John Herdman sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia yang dijadwalkan pagi ini di Hotel Mulia, Jakarta, ditunda karena yang bersangkutan kurang fit.

Ketika dikonfirmasi ANTARA, Sumardji mengatakan perkenalan resmi Herdman pun digeser menjadi Selasa (13/1) dengan tempat yang sama, yaitu di Hotel Mulia.

"Diundur besok karena kurang fit," kata Sumardji. "Sama," lanjut dia ketika ditanya lebih lanjut apakah tempat berlangsungnya acara sama atau tidak.

Sebelumnya, pada Minggu (11/1) siang, PSSI memberikan surat undangan kepada awak media bahwa mereka akan melakukan perkenalan resmi Herdman pada Senin pukul 08.30 WIB di Hotel Mulia.

Namun, pada Minggu malam PSSI menginformasikan bahwa agenda tersebut dijadwalkan ulang.

"Mohon maaf untuk Press Conference Pelatih Baru Timnas Indonesia besok (Senin) di Hotel Mulia reschedule ya," tulis PSSI dalam keterangannya.

Pelatih yang mengantarkan Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun absen itu tiba di Indonesia pada Sabtu (10/1) bersama keluarga besarnya yang terdiri dari istri dan kedua anaknya.

Nantinya, agenda perkenalan Herdman rencananya juga dihadiri oleh Cesar Meylan yang baru saja diumumkan ke publik sebagai asisten pelatih fisik.