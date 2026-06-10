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JPNN.com - Daerah

Sumarni Jadi Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim

Rabu, 10 Juni 2026 – 14:34 WIB
Sumarni Jadi Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru menyerahkan SK kepada Sumarni. Foto: Humas Pemprov.

jpnn.com - MUARA ENIM - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menunjuk Wakil Bupati Muara Enim Sumarni sebagai Pelaksana Tugas atau Plt. Bupati. 

Penunjukkan tersebut setelah Bupati Edison ditangkap KPK.

Herman Deru menyerahkan surat keputusan kepada Sumarni di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6).

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Dalam kesempatan tersebut, Sumarni menyampaikan keprihatinannya atas persoalan hukum yang tengah dihadapi pimpinan daerah. Namun, ia menegaskan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.

"Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Kami berterima kasih kepada gubenur yang bergerak cepat sehingga pemerintahan tetap berjalan," kata Sumarni. 

Dia langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga kekompakan dan fokus menjalankan tugas masing-masing tanpa ego sektoral. 

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Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh layanan publik, mulai dari kesehatan, administrasi hingga pelayanan dasar lainnya tetap berjalan normal. 

"Jangan panik, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terhambat," ujar Sumarni. 

Gubernur Sumsel Herman Deru menunjuk Sumarni sebagai Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim.

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TAGS   Muara Enim  Sumarni Plt Bupati Muara Enim  Herman Deru  KPK  OTT KPK  Bupati Muara Enim 
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