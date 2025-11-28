Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Sumatera Barat Dilanda Bencana Alam, Brimob Polda Riau Turun Tangan Beri Bantuan

Jumat, 28 November 2025 – 12:12 WIB
Satuan Brimob Polda Riau mengerahkan Tim Reaksi Cepat beserta bantuan logistik untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat. Pengiriman personel dalam rangka Bantuan Kendali Operasi (BKO) tersebut dilepas pada Jumat (28/11/2025). Foto: Dok. Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Satuan Brimob Polda Riau mengerahkan Tim Reaksi Cepat beserta bantuan logistik untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat.

Pengiriman personel dalam rangka Bantuan Kendali Operasi (BKO) tersebut dilepas pada Jumat (28/11/2025) di Mako Batalyon B Pelopor Padang Panjang, Pekanbaru.

Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Wibawa, mengatakan pengerahan pasukan ini merupakan bagian dari Rencana Kontingensi Aman Nusa II Lancang Kuning-2025.

“Kami hari ini mengirimkan sebanyak 11 personel yang dipimpin Ipda Edi Efendi. Pengiriman personel dan logistik ini untuk mendukung penanganan bencana yang terjadi di Sumatera Barat,” ungkap Kombes Ketut.

Tim diberangkatkan membawa kendaraan taktis dan sejumlah logistik penting, di antaranya 25 karung (250 kilogram) beras, lima dus minyak goreng, 25 dus mi instan, serta 50 dus air mineral kemasan botol dan gelas.

Demi mobilisasi operasi, pasukan juga dilengkapi truk angkut pasukan double gardan 4x4, kendaraan khusus (ransus) Reaksi Cepat, dan ransus support.

Sebelum keberangkatan, Polda Riau menggelar Apel Pengecekan dan Pemberangkatan Serpas (Pergeseran Pasukan) yang dipimpin oleh Danyon B Pelopor Padang Panjang, Kompol Jendrival.

Apel dilakukan sebagai bentuk kesiapan operasional sebelum menuju Kota Padang.

TAGS   Brimob Polda Riau  Polda Riau  Sumatera Barat  Bencana Alam 
