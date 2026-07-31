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Sumber Berkat Salurkan 3 Komponen untuk 150 Ambulans, Layanan Darurat Kian Optimal

Jumat, 31 Juli 2026 – 19:35 WIB
Sumber Berkat Salurkan 3 Komponen untuk 150 Ambulans, Layanan Darurat Kian Optimal - JPNN.COM
PT Sumber Berkat menyalurkan bantuan sejumlah komponen otomotif untuk 150 unit armada ambulance yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. Foto: source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - PT Sumber Berkat menyalurkan bantuan sejumlah komponen otomotif untuk 150 unit armada ambulance yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

Penyerahan itu dilakukan secara simbolis bersamaan dengan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (31/7).

General Manager PT Sumber Berkat, Timmy mengungkapkan penyaluran itu merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memastikan keandalan operasional ambulance saat menjalankan tugas kemanusiaan.

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Dalam menjalankan kemanusiaan ini, Sumber Berkat menggandeng merek Bendix, Philips, dan Flosser. Mereka menyerahkan tiga komponen mulai dari sistem pengereman seperti kampas rem, lampu depan Philips halogen, dan Klakson.

Komponen itu sangat penting untuk memberi isyarat ke pengguna jalan lain dan memastikan armada ambulance mendapatkan prioritas jalan dalam situasi gawat darurat.

"Kami menargetkan armada ambulance se-Jabodetabek dapat melintas dengan lebih aman dan lancar berkat dukungan kampas rem Bendix, lampu Philips, serta klakson Flosser. Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan jaminan keselamatan ekstra bagi para petugas medis," ujar Timmy di GIIAS 2026.

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Sumber Berkat di GIIAS 2026 juga memamerkan portofolio lengkap dari merek-merek komponen dan aksesori otomotif terkemuka.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat melihat langsung inovasi dan produk unggulan tidak hanya dari Bendix, Philips, dan Flosser, tetapi juga kehadiran produk-produk aftermarket dari Bosch, serta sistem audio mobil berkualitas dari Nakamichi.

PT Sumber Berkat menyalurkan bantuan sejumlah komponen otomotif untuk 150 unit armada ambulance yang beroperasi di wilayah Jabodetabek.

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TAGS   Sumber Berkat  Mobil Ambulans  Komponen Otomotif  Berita Otomotif  otomotif 

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