Summarecon Mutiara Makassar Hadirkan Beragam Fasilitas Menarik

jpnn.com, MAKASSAR - Summarecon Mutiara Makassar menghadirkan tiga venue terbaru untuk melengkapi fasilitas kawasan, seperti Summarecon Mutiara Makassar Convention Center, Plataran Makassar Venues and Dining, dan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar.

Ketiga fasilitas terbaru ini diresmikan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin beserta jajaran pejabat pemerintah daerah, jajaran direksi Summarecon dan Mutiara Group pada Jumat, (15/8).

Venue terbaru yang diresmikan pertama adalah Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMCC).

Baca Juga: SIG Masuk Daftar 100 Perusahaan Terbesar Versi Fortune Indonesia 2025

Pusat konvensi dan pameran terbesar di wilayah Timur Indonesia ini dibangun dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan berskala lokal, nasional, hingga internasional, mulai dari pameran dagang, konferensi, konser, hingga pertemuan bisnis.

“SMCC dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) & event lainnya yang cukup tinggi di Kota Makassar. Pertumbuhan bisnis MICE di kota ini dipengaruhi oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur," ujar Executive Director Summarecon Mutiara Makassar, Indra Widjaja Antono.

"Ke depannya, SMCC diharapkan menjadi pusat kegiatan dan komunitas di Makassar, baik berskala kota, nasional, maupun internasional, sekaligus menggerakkan perekonomian di sekitarnya," imbuhnya.

Selain semakin melengkapi fasilitas di kawasan Summarecon Mutiara Makassar, kehadiran SMCC diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang menunjang ide dan kreativitas.

Pusat konvensi dan pameran yang dibangun pada November 2023 ini hadir dengan desain modern bertaraf internasional dengan main hall berukuran 5.200 meter persegi mampu menampung ribuan orang.