Sumsel Garap Pasar Malaysia, RSUD Siti Fatimah Jadi Andalan Wisata Kesehatan

Rabu, 08 April 2026 – 21:30 WIB
Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur Maria Putri Kusumanegari (pakai kacamata. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Provinsi Sumatera Selatan kian serius membidik wisawatan mancanegara di sektor health tourism.

Sebanyak 11 agen perjalanan dan operator tur asal Malaysia meninjau langsung fasilitas RSUD Siti Fatimah Palembang,  untuk menjajaki penyusunan paket wisata media terintegrasi. 

Para delegasi dari negeri Jiran tersebut memetakan berbagai potensi layanan medis, mulai dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check-up) hingga terapi spesialis. 

Baca Juga:

Nantinya, layanan ini akan dipadukan dengan agenda kunjungan ke situs sejarah dan pusat kuliner di Palembang. 

Langkah strategis yang diprakarsai oleh KBRI Kuala Lumpur itu bertujuan menyinergikan layanan kesehatan unggulan dengan kekayaan budaya dan kuliner khas Bumi Sriwijaya. 

"Tujuan utamanya adalah agar para agen ini memiliki paket perjalanan ke Sumsel yang menggabungkan unsur medis. Kami ingin mengenalkan bahwa infrastruktur kesehatan di sini sudah siap menyambut pasar internasional," kata Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur Maria Putri Kusumanegari, Rabu (8/4). 

Baca Juga:

Maria mengatakan kualitas tenaga medis di RSUD Siti Fatiham sangat kompetitif.

Beberapa agen perjalanan bahkan langsung berkoordinasi dengan dokter ahli untuk mempermudah pemasaran paket di Malaysia.

BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
