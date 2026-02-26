Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sumsel Jadi Ikon Pameran Kriyanusa 2026 di JCC, Dekranasda Matangkan Persiapan

Kamis, 26 Februari 2026 – 11:27 WIB
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumsel Feby Deru saat mengikuti rapat koordinasi persiapan ikon Kriyanusa 2026 bersama Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Tamken, Rabu (25/2). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Penunjukan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai ikon pada Pameran Kriyanusa 2026 yang akan digelar September mendatang di Jakarta Convention Center (JCC) menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan tersendiri bagi daerah.

Guna mematangkan persiapan tersebut, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumsel Feby Deru mengikuti rapat koordinasi persiapan ikon Kriyanusa 2026 bersama Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Tamken, Rabu (25/2).

Feby mengatakan terpilihnya Sumsel sebagai ikon Kriyanusa 2026 merupakan momentum strategis untuk mengangkat citra kriya unggulan daerah di tingkat nasional.

Selain itu, kesempatan ini dinilai mampu memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) serta perajin lokal, sekaligus mempromosikan warisan budaya sebagai identitas daerah.

“Penunjukan Sumsel sebagai ikon merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk menampilkan Sumsel secara utuh, mulai dari budaya, kriya, inovasi, hingga kearifan lokal,” ujar Feby dalam keterangannya, Kamis (26/2).

Dia menjelaskan konsep besar yang diusung dalam penampilan ikon Sumsel mengangkat tema “Sumatera Selatan: Warisan Budaya dalam Inovasi Kriya Berkelanjutan”.

Tema tersebut menampilkan perpaduan antara kekayaan tradisi, inovasi desain modern, prinsip keberlanjutan (sustainability), serta pemberdayaan perajin lokal.

Sebagai bentuk kesiapan, Dekranasda Sumsel telah menyiapkan sejumlah produk unggulan, di antaranya tas berbahan wastra Sumsel menggunakan kain blongsong yang dipadukan dengan kerajinan laquer.

