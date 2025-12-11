Sumsel Kembali Salurkan Bantuan 15 Ton Logistik untuk Korban Bencana Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

Kali ini, bantuan kemanusiaan hampir 15 ton logistik resmi diberangkatkan menuju Sumatera Barat menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Landasan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang, Rabu (10/12).

Gubernur Sumatra Selatan Dr. H Herman Deru yang hadir langsung dalam proses pelepasan bantuan tersebut menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan hingga pendistribusian bantuan.

Apresiasi tersebut disampaikan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI Angkatan Udara, TNI/Polri, serta jajaran Pemprov Sumsel yang bahu-membahu dalam misi kemanusiaan ini.

“Alhamdulillah, hari ini kami patut berbangga karena masyarakat Sumsel begitu peduli terhadap saudara-saudara kita yang tengah tertimpa bencana, khususnya di Sumatera Barat,” ujar Herman Deru.

Sebelumnya, Pemprov Sumsel bersama Kodam II/Sriwijaya dan Polda Sumsel telah lebih dahulu mengirimkan bantuan melalui jalur darat dengan puluhan truk logistik ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pengiriman bantuan melalui jalur udara kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan sebagai upaya percepatan penyaluran kebutuhan mendesak bagi para korban.

Herman Deru menjelaskan bantuan yang diberangkatkan hari ini merupakan hasil kepedulian masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari perguruan tinggi, sekolah-sekolah, hingga anak-anak tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.