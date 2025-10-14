Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sumsel Resmi Jadi Ikon Kriya Nusa 2026, Feby Deru Ungkap Totalitas Persiapan

Selasa, 14 Oktober 2025 – 06:18 WIB
Sumsel Resmi Jadi Ikon Kriya Nusa 2026, Feby Deru Ungkap Totalitas Persiapan - JPNN.COM
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi ditunjuk sebagai ikon sekaligus tuan rumah ajang Kriya Nusa 2026, sebuah pameran bergengsi yang menampilkan kekayaan kriya dan budaya. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi ditunjuk sebagai ikon sekaligus tuan rumah ajang Kriya Nusa 2026, sebuah pameran bergengsi yang menampilkan kekayaan kriya dan budaya seluruh Indonesia.

Ketua TP PKK Sumsel yang juga Ketua Dekranasda Provinsi Sumsel, Hj. Feby Deru, menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan besar tersebut. 

Dia menegaskan kesempatan menjadi ikon Kriya Nusa 2026 akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan potensi kriya, budaya, serta produk unggulan Sumsel ke tingkat nasional bahkan internasional.

Baca Juga:

“Kami yakin dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui promosi produk kriya dan budaya khas Sumsel,” ujar Feby Deru seusai mengikuti rapat virtual bersama Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, Senin (13/10).

Feby Deru menegaskan pihaknya akan melakukan persiapan secara matang, sebab pelaksanaan masih memiliki rentang waktu cukup panjang.

Seluruh elemen di Sumsel, baik pemerintah, Dekranasda kabupaten/kota, maupun para pelaku UMKM, diharapkan terlibat aktif dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, Kriya Nusa bukan sekadar ajang pameran, tetapi juga momentum strategis untuk menampilkan identitas budaya daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. 

“Ini bukan hanya tentang kriya, tetapi tentang kebanggaan kita sebagai orang Sumsel,” tambah Feby.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi ditunjuk sebagai ikon sekaligus tuan rumah ajang Kriya Nusa 2026, sebuah pameran bergengsi yang menampilkan kekayaan kr

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kriya Nusa 2026  Sumsel  Feby Deru  Budaya  kriya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp