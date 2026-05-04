Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas

Senin, 04 Mei 2026 – 17:25 WIB
Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas - JPNN.COM
Menko Bidang Panga Zulkifli Hasan juga mengapresiasi kepemimpinan Herman Deru yang dinilai berhasil mendorong sektor pertanian menjadi lebih maju & produktif. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Rembuk Tani bersama PT Pupuk Sriwijaya Palembang.

Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Pusri Palembang, Jumat (1/5/2026), dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Kondisi itu dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung produktivitas pertanian nasional.

“Pupuk di Sumsel, alhamdulillah, lancar. Harga gabah juga sudah di angka Rp 6.500. Diskon pupuk diberikan langsung atas perintah Bapak Presiden kita,” ujar Zulkifli Hasan.

Dia menegaskan harga gabah yang diterima petani saat ini telah sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga memberikan keuntungan yang lebih adil bagi para petani.

Baca Juga:

“Harga gabah sudah Rp6.500 dan diterima petani juga Rp6.500. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto,” tambahnya.

Zulkifli Hasan juga mengapresiasi kepemimpinan Herman Deru yang dinilai berhasil mendorong sektor pertanian menjadi lebih maju dan produktif.

Menko Bidang Panga Zulkifli Hasan juga mengapresiasi kepemimpinan Herman Deru yang dinilai berhasil mendorong sektor pertanian menjadi lebih maju & produktif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  Herman Deru  Menko Zulhas  pertanian 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp