Sumsel Surplus Beras, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Menko Zulhas

Senin, 04 Mei 2026 – 17:25 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Rembuk Tani bersama PT Pupuk Sriwijaya Palembang.

Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Pusri Palembang, Jumat (1/5/2026), dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kondisi itu dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung produktivitas pertanian nasional.

“Pupuk di Sumsel, alhamdulillah, lancar. Harga gabah juga sudah di angka Rp 6.500. Diskon pupuk diberikan langsung atas perintah Bapak Presiden kita,” ujar Zulkifli Hasan.

Dia menegaskan harga gabah yang diterima petani saat ini telah sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga memberikan keuntungan yang lebih adil bagi para petani.

“Harga gabah sudah Rp6.500 dan diterima petani juga Rp6.500. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto,” tambahnya.

Zulkifli Hasan juga mengapresiasi kepemimpinan Herman Deru yang dinilai berhasil mendorong sektor pertanian menjadi lebih maju dan produktif.