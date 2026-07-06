Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak, Begini Info dari Polisi

jpnn.com - Sumur minyak tradisional milik warga di Gampong Lhok Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, meledak pada Minggu (5/7/2026).

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Novrizaldi menyebut lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api saat kejadian.

"Belum diketahui penyebab pasti kebakaran akibat ledakan sumur minyak tersebut," kata dia, kemarin.

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Novrizaldi menyebut petugas langsung mengamankan lokasi. Garis pembatas telah dipasang agar masyarakat tidak mendekati titik kebakaran yang masih berbahaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari ledakan di area sumur minyak tradisional. Namun, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam penyelidikan.

Proses pemadaman menghadapi kendala karena sumber api berasal dari sumur minyak yang masih mengeluarkan material mudah terbakar. Petugas terus berupaya mengendalikan kobaran api.

Kobaran api memaksa petugas bekerja secara hati-hati untuk mencegah api merambat ke area lain, termasuk kebun kelapa sawit milik warga di sekitar lokasi.

Puluhan warga memadati lokasi dari jarak aman untuk menyaksikan proses pemadaman.