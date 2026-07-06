Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak, Begini Info dari Polisi

Senin, 06 Juli 2026 – 06:56 WIB
Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak, Begini Info dari Polisi - JPNN.COM
Petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api di sumur tradisional yang meledak di Desa Lhok Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (5/7/2026). ANTARA/HO-Dok BPBD Aceh Timur

jpnn.com - Sumur minyak tradisional milik warga di Gampong Lhok Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, meledak pada Minggu (5/7/2026).

Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Novrizaldi menyebut lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api saat kejadian.

"Belum diketahui penyebab pasti kebakaran akibat ledakan sumur minyak tersebut," kata dia, kemarin.

Baca Juga:

Novrizaldi menyebut petugas langsung mengamankan lokasi. Garis pembatas telah dipasang agar masyarakat tidak mendekati titik kebakaran yang masih berbahaya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari ledakan di area sumur minyak tradisional. Namun, penyebab pasti ledakan tersebut masih dalam penyelidikan.

Proses pemadaman menghadapi kendala karena sumber api berasal dari sumur minyak yang masih mengeluarkan material mudah terbakar. Petugas terus berupaya mengendalikan kobaran api.

Baca Juga:

Kobaran api memaksa petugas bekerja secara hati-hati untuk mencegah api merambat ke area lain, termasuk kebun kelapa sawit milik warga di sekitar lokasi.

Puluhan warga memadati lokasi dari jarak aman untuk menyaksikan proses pemadaman.

Sumur minyak tradisional milik warga di Gampong Lhok Lemak, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, meledak pada Minggu (5/7/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sumur minyak  Meledak  Aceh Timur  Ledakan 
BERITA SUMUR MINYAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp