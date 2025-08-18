Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Sumur Minyak Terbakar di Blora Ilegal

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:10 WIB
Sumur Minyak Terbakar di Blora Ilegal - JPNN.COM
Sumur rakyat di Desa Gandu, Bogorejo Blora, Jawa Tengah, terbakar, satu meninggal dunia empat korban mengalami luka bakar. ANTARA/HO-Gunawan

jpnn.com, BLORA - Sumur minyak terbakar di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jateng, ilegal.

Insiden ledakan dan kebakaran tersebut menelan korban jiwa tiga orang, sementara dua lainnya mengalami luka bakar serius.

"Lahannya memang milik warga, tetapi, ini sumur minyak masyarakat yang belum legal. Kalau mau beroperasi tentu ada syarat dan izinnya. Kami sangat menyayangkan karena lokasi sumur berada di belakang rumah warga, sehingga rawan membahayakan. Seharusnya memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan,” tegas Bupati Blora Arief Rohman saat meninjau lokasi, Senin.

Baca Juga:

Bupati mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak lagi melakukan aktivitas penambangan tanpa izin.

“Saya mengimbau masyarakat agar menahan diri dulu. Urus izinnya terlebih dahulu, karena di Permen 14 tentang sumur minyak rakyat sudah diatur syarat-syaratnya. Kalau sudah ada izin, baru bisa beroperasi,” lanjutnya.

Arief menambahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Plt Dirjen Migas, SKK Migas, hingga Gubernur Jawa Tengah untuk menangani peristiwa tersebut.

Baca Juga:

“Sumur minyak di sini kami minta dihentikan sementara, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Saat ini kita bersama-sama berupaya memadamkan api,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa dua korban luka bakar telah dirujuk ke rumah sakit di Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan intensif.

Bupati Blora mengatakan sumur minyak terbakar di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, belum berizin alias ilegal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sumur minyak terbakar  blora  sumur minyak ilegal  Bupati Blora 
BERITA SUMUR MINYAK TERBAKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp