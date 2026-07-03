Sun Atoms Umumkan 2 Kabar Terbaru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Grup musik beraliran psych-gaze asal Amerika Serikat, Sun Atoms, hadir dengan dua kabar terbaru.

Pertama, Sun Atoms merilis single terbaru. Kedua, mengumumkan rangkaian tur musim panas bersama Modest Mouse.

Single terbaru tersebut sebenarnya menghadirkan dua versi remix dari kolaborasi memikat, 'Narco Polo', yang menampilkan vokalis Modest Mouse, Isaac Brock.

Sama seperti versi aslinya, kedua remix itu tetap mempertahankan karakter khas Sun Atoms.

Menghadapi tur sembari menyelesaikan album berikutnya, Sun Atoms melakukan langkah yang tepat selayaknya para punggawa arsitek bebunyian yang berpengalaman dengan menyerahkan materi lagu tersebut kepada dua produser multi-instrumentalis Peter G. Holmstrom (The Dandy Warhols, Pete International Airport) dan personel Sun Atoms sendiri, June Kang.

Keduanya belakangan ini tengah produktif menggarap remix untuk sejumlah nama seperti A Place To Bury Strangers dan The Macks.

Hasilnya adalah 'Narco Polo Remixes', yang dirilis melalui Little Cloud Records, di mana Sun Atoms bersama Isaac Brock menghantarkan pendengar memasuki mimpi psikadelia yang surealis.

Single berisi dua lagu ini dipenuhi groove yang berenergi, vokal yang diproses sedemikian rupa secara kreatif, dan energi yang menggelegar.