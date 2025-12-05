Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

SUN Gandeng 300 Kader PKK Kreasikan MPASI Pangan Lokal

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:10 WIB
Alyssa Soebandono sebagai salah satu juri yang mewakili para ibu mengamati salah satu tim finalis Lomba Kreasi Lahap Makan SUN 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - SUN, brand MPASI dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), menggandeng lebih dari 300 kader PKK dari enam provinsi untuk mengikuti Lomba Kreasi Lahap Makan.

Program ini menjadi bagian dari upaya SUN memperkuat edukasi gizi melalui penerapan 3 Metode Lahap Makan ala SUN berbasis pangan lokal.

Sepanjang 2025, SUN mengampanyekan Gerakan Lahap Makan guna membantu orang tua mengurangi risiko Gerakan Tutup Mulut (GTM). Gerakan Tutup Mulut ini masih menjadi tantangan utama para ibu.

"Melalui 3 Metode Lahap Makan ala SUN, kami menghadirkan solusi praktis agar ibu dapat menyajikan menu bergizi sekaligus membangun pengalaman makan yang positif bagi anak,” ujar Robert Arifin, Kepala Divisi Nutrition and Special Foods ICBP, dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Final lomba digelar di Modena Culinaria Jakarta dan diikuti enam kelompok dari total 342 kader.

Para peserta ditantang mengolah MPASI dalam waktu satu jam untuk tiga kategori usia dengan bahan dasar ikan sebagai mystery ingredient.

Finalis juga ditetapkan menjadi Duta Lahap Makan SUN untuk meneruskan edukasi gizi di wilayah masing-masing.

Pakar gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes., yang menjadi juri, menekankan pentingnya MPASI sederhana namun padat gizi.

SUN gandeng ratusan kader PKK di enam provinsi untuk kreasikan MPASI berbasis pangan lokal.

