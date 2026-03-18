Sun Life Berbagi Tip Tetap Bugar & Dompet Segera Pulih Setelah Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sebulan penuh beribadah dan merayakan kemenangan dengan mudik serta hidangan khas, masyarakat akan kembali mulai menghadapi tantangan transisi kembali ke rutinitas normal.

Perubahan pola makan dan pengeluaran besar selama hari raya menuntut penyesuaian fisik maupun finansial yang cepat.

Chief Client and Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, menekankan pentingnya manajemen sisa dana lebaran.

Menurutnya, tunjangan hari raya (THR) bukan sekadar untuk konsumsi sesaat, melainkan peluang untuk memperkuat struktur keuangan.

"THR sejatinya adalah kesempatan langka untuk memperkuat struktur keuangan keluarga. Dengan membaginya secara cerdas mulai dari kewajiban agama, melunasi utang, hingga melengkapi perlindungan Anda memastikan bukan hanya Lebaran yang meriah, tetapi juga masa depan yang lebih tenang," tutur Maika, Rabu (18/3).

Dia pun memberikan tip agar keluarga tetap bugar dan kondisi dompet segera pulih pasca-lebaran.

Pertama, segera kembali ke pola makan seimbang dengan memperbanyak asupan serat dari sayuran dan hidrasi air putih yang cukup.

"Hal ini penting agar energi tubuh pulih tanpa menimbulkan beban metabolism," ungkapnya.