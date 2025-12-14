Sun Life Indonesia Donasi Rp 1,19 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sun Life Indonesia menegaskan komitmennya membantu membangun kembali harapan masyarakat di pengujung tahun dengan menyalurkan bantuan sebesar CAD 100.000 atau setara Rp 1,19 miliar.

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak parah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut disalurkan melalui Save the Children, untuk mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan, khususnya di desa-desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan komunikasi.

Sun Life Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang merenggut korban jiwa dan memaksa ribuan keluarga mengungsi.

Perusahaan asuransi ini memastikan dukungan disalurkan secara cepat dan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau.

“Bencana ini meninggalkan dampak yang sangat berat bagi banyak keluarga di Sumatera. Sun Life Indonesia ingin memastikan bahwa kami hadir sebagai pendamping yang dapat dipercaya," kata Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, Minggu (14/12).

Albertus menambahkan, dukungan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menguatkan kembali harapan mereka untuk bangkit.

“Kami akan terus berada di sisi nasabah dan masyarakat, terutama pada saat-saat ketika mereka paling membutuhkan,” tegasnya.