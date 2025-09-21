Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Sun Life Indonesia Gelar Bright Talk Spesial A Legacy of Love

Minggu, 21 September 2025 – 03:21 WIB
Sun Life Indonesia Gelar Bright Talk Spesial A Legacy of Love - JPNN.COM
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) menghadirkan Bright Talk, sebuah program literasi keuangan yang dikemas secara interaktif dan inspiratif. Foto dok Sun Life Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) kembali menghadirkan Bright Talk, sebuah program literasi keuangan yang dikemas secara interaktif dan inspiratif.

Gelaran edisi kedua ini dilaksanakan pada 19 September 2025, sekaligus menandai peluncuran produk terbaru Sun Life Indonesia, Sun Proteksi Heritage 100, yang merupakan solusi perlindungan jiwa untuk membantu masyarakat Indonesia mempersiapkan warisan masa depan dengan lebih terencana, fleksibel, dan mudah.

“Tahun ini Sun Life genap 30 tahun mendampingi keluarga Indonesia untuk mencapai kemapaman finansial dan hidup yang lebih sehat. Selama tiga dekade, kami konsisten menghadirkan solusi perlindungan jiwa, kesehatan, pendidikan, hingga pensiun,” ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo.

"Melalui Bright Talk, kami ingin melanjutkan komitmen ini, dengan memberikan ruang diskusi yang relevan agar masyarakat dapat belajar langkah-langkah sederhana dalam perencanaan keuangan namun berdampak besar bagi kehidupan mereka," imbuhnya.

Sebagai bagian dari komitmen untuk senantiasa menempatkan nasabah sebagai pusat dari setiap pelayanannya, Sun Life Indonesia percaya bahwa peningkatan literasi keuangan adalah fondasi penting bagi ketahanan finansial keluarga Indonesia.

Melalui Bright Talk, Sun Life Indonesia ingin menghadirkan edukasi yang relevan dan praktis bagi keluarga Indonesia untuk mulai merencanakan masa depan mereka sejak dini.

Selain memperkuat literasi, Sun Life Indonesia meluncurkan Sun Proteksi Heritage 100.

Produk ini menawarkan perlindungan hingga usia 100 tahun dengan fleksibilitas pembayaran premi mulai dari Rp300ribuan per bulan.

