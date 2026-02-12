Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Sungai Cisunggalah Meluap, Ratusan Warga Majalaya Terdampak

Kamis, 12 Februari 2026 – 15:35 WIB
Sungai Cisunggalah Meluap, Ratusan Warga Majalaya Terdampak - JPNN.COM
Warga membersihkan sisa lumpur banjir akibat meluapnya Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Kamis (12/2/2026). Foto: Dok. BPBD

jpnn.com, BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung, menyebabkan meluapnya Sungai Cisunggalah di Kecamatan Majalaya, pada Rabu (11/2/2026) malam.

Akibat kejadian itu, puluhan rumah terendam banjir dan mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan, sebanyak 660 orang atau 310 kepala keluarga terdampak banjir.

Petugas gabungan masih melakukan proses pembersihan lumpur sisa banjir.

"Tim masih di lapangan membantu proses pembersihan banjir," kata Wahyudin saat dikonfirmasi, Kamis (12/2).

Menurutnya, wilayah yang terdampak yaitu RT 01, 02 dan 03, RW 01 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sebanyak lima rumah rusak berat dan tujuh rumah rusak sedang.

Wahyudin menuturkan, total korban yang dievakuasi sebanyak 18 orang terdiri dari lansia, balita, penyandang disabilitas hingga penduduk lainnya.

Tim gabungan melakukan pemantauan dan pembersihan sisa banjir.

Ratusan warga di Majalaya, Kabupaten Bandung, terdampak banjir seusai meluapnya Sungai Cisunggalah pada Rabu malam tadi.

TAGS   Sungai Cisunggalah  Bandung  Jawa Barat  majalaya 

