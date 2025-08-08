Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sungai Lematang Dilirik Jadi Jalur Batu Bara, Cik Ujang: Kami Perlu Akomodir Dunia Usaha

Jumat, 08 Agustus 2025 – 11:01 WIB
Sungai Lematang Dilirik Jadi Jalur Batu Bara, Cik Ujang: Kami Perlu Akomodir Dunia Usaha - JPNN.COM
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang (tengah) saat meninjau langsung kondisi alur Sungai Lematang di wilayah Lahat, Rabu (6/8). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, LAHAT - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Cik Ujang mengungkapkan pemerintah daerah tengah serius mempertimbangkan alur sungai sebagai jalur angkutan batu bara.

Hal ini guna memberikan kenyamanan bagi para pengusaha dan menciptakan distribusi batu bara yang lebih efisien dan aman.

Wagub Cik Ujang mengungkapkannya saat meninjau langsung kondisi alur Sungai Lematang dan tersus batu bara di wilayah Lahat, Rabu (6/8).

Baca Juga:

Peninjauan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kemudahan dunia usaha, khususnya di sektor pertambangan.

“Ini bagian dari monitoring kami untuk memastikan pengusaha batu bara bisa bekerja dengan nyaman. Kami cari jalan yang tidak mengganggu masyarakat,” ungkap Wagub Cik Ujang dalam keterangannya, Jumat (8/8).

Dia menegaskan langkah ini juga merupakan implementasi dari instruksi Gubernur Sumsel Herman Deru yang melarang angkutan batu bara melintasi jalan umum demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Baca Juga:

Menurut Cik Ujang, potensi pemanfaatan sungai sebagai jalur transportasi sangat terbuka, terutama jika dapat menghubungkan daerah penghasil batu bara, seperti Lahat dan Muara Enim dengan jalur sungai besar seperti Sungai Musi.

Namun, dia mengakui Sungai Lematang memiliki kendala teknis berupa kondisi pasang surut yang menyulitkan kapal berukuran besar.

Wagub Cik Ujang meninjau kondisi alur Sungai Lematang yang dilirik oleh Pemprov Sumsel untuk menjadi jalur angkutan batu bara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   angkutan batu bara  Sungai Lematang  batu bara  Cik Ujang  pemprov Sumsel 
BERITA ANGKUTAN BATU BARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp