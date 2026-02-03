Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sungai Lematang Meluap, Empat Desa di Gunung Megang Muara Enim Terendam Banjir

Selasa, 03 Februari 2026 – 21:33 WIB
Sungai Lematang Meluap, Empat Desa di Gunung Megang Muara Enim Terendam Banjir - JPNN.COM
Kabag Ops Polres Muara Enim Kompol Herry Widodo bersama instansi terkait saat melakukan pantauan langsung ke desa yang terdampak banjir. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, MUARA ENIM - Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim menyebabkan Sungai Lengi dan Sungai Lematang meluap pada Selasa (3/2/2026).

Akibatnya, empat desa di Kecamatan Gunung Megang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 100 sentimeter atau setinggi dada orang dewasa.

Empat wilayah yang terdampak parah meliputi Desa Gunung Megang Dalam, Gunung Megang Luar, Tanjung Muning, dan Desa Lubuk Mumpo.

Baca Juga:

Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Herry Widodo, mengungkapkan bahwa peningkatan debit air terjadi sangat signifikan.

"Debit air meningkat dengan ketinggian antara 30 sentimeter hingga 100 sentimeter. Kami mengimbau warga tetap waspada dan mengutamakan keselamatan," ujar Herry mewakili pihak kepolisian di lokasi terdampak.

Bencana ini melumpuhkan akses transportasi darat di sejumlah titik vital. Herry menjelaskan bahwa saat ini kendaraan bermotor tidak dapat melintas, sehingga mobilitas warga sepenuhnya bergantung pada moda transportasi air.

Baca Juga:

"Transportasi darat terputus, warga hanya bisa melintas menggunakan perahu," tegasnya.

Hingga saat ini, personel kepolisian bersama instansi terkait masih bersiaga di lokasi untuk membantu mobilitas warga dan melakukan pemantauan rutin.

Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim menyebabkan Sungai Lengi dan Sungai Lematang meluap pada Selasa (3/2/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  terendam banjir  Muara Enim  Sumsel 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp