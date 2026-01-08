Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Sungai Muara Balak Meluap, Tujuh Desa di OKU Timur Terendam Banjir

Kamis, 08 Januari 2026 – 15:58 WIB
Puluhan rumah warga yang terendam banjir. Foto: tangkapan layar Instagram @okutimurinformasi.

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU TIMUR - Puluhan rumah di tujuh desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur semalam. 

Adapun tujuh Desa Nusa Jaya, Nusa Tenggara, Karang Jadi, Nusa Bakti, Ringin Sari, Dadirejo, hingga Desa Sukanegara Nusa Maju.

Kepala Seksi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU Timur Budi mengungkapkan bahwa banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi dalam durasi lama.

“Banjir terjadi akibat hujan yang turun semalaman, dan hingga pagi ini hujan juga masih berlangsung di wilayah terdampak,” ungkap Budi saat diwawancarai via WhatsApp, Kamis (8/1/2026).

Selain faktor cuaca, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Muara Balak yang berada di Desa Nusa Jaya mulai pukul 03.30 WIB dini hari.

Ketinggian air yang menggenangi permukiman warga dilaporkan bervariasi, antara 60 sentimeter hingga mencapai 80 sentimeter.

“Dari laporan awal, ketinggian air mencapai 60 cm hingga 80 cm, dan saat ini kami masih menunggu hasil pendataan resmi terkait jumlah rumah terdampak,” kata Budi.

BPBD OKU Timur kini terus melakukan pemantauan ketat dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna menyiapkan langkah evakuasi jika debit air terus meningkat.

Hujan deras yang mengguyur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuat puluhan rumah terendam banjir.

