Sungai Teriti Meluap, Jembatan Penghubung Antardesa di OKU Selatan Hanyut Terbawa Arus

jpnn.com, OKU SELATAN - Dua jembatan penghubung desa di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, putus total setelah diterjang banjir luapan Sungai Teriti pada Selasa (12/5).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan akses transportasi kendaraan roda dua maupun roda empat kini tidak lagi bisa melintas akibat kerusakan infrastruktur yang parah.

Akibat kejadian tersebut, aktivitas masyarakat di lokasi kejadian lumpuh total. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Senin (11/5) malam memicu arus sungai yang kuat hingga merobohkan pondasi jembatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD OKU Selatan Heri Pramono saat dihubungi dari Baturaja, Selasa mengatakan bahwa hujan deras dan berlangsung lama pada Senin (11/5) malam menyebabkan Sungai Teriti meluap.

Dia mengatakan, derasnya arus sungai menghantam pondasi jembatan penghubung Desa Teluk Agung dan Pulau Duku, Kecamatan Mekakau Ilir hingga putus total.

Selain itu, Jembatan Besar Teriti penghubung Desa Teluk Agung dan Air Baru di kecamatan yang sama pun putus hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat lagi.

Baca Juga: Seorang Lansia Meninggal Saat Jembatan Putus Akibat Banjir di Tanah Laut

"Termasuk bronjong di Pasar Teluk Agung sebagian ikut terhanyut terbawa arus sungai," katanya.

Mendapat laporan dari masyarakat pihaknya bergerak ke lokasi untuk melakukan kaji cepat lintas sektor guna mengantisipasi bencana susulan supaya tidak menimbulkan korban jiwa.