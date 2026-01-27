Sunghoon Enhypen Wakili Korea Jadi Pembawa Obor Olimpiade 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota grup K-pop Enhypen, Sunghoon, terpilih sebagai salah satu pembawa obor Olimpiade Musim Dingin 2026 yang akan digelar di Milan dan Cortina d’Ampezzo, Italia.

Kabar tersebut disampaikan oleh agensi Enhypen, Belift Labs.

Mengutip laporan Yonhap, Selasa, Belift Labs menyebut penunjukan Sunghoon sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya di bidang olahraga dan hiburan.

Dia dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan ajang olahraga internasional tersebut.

Sunghoon mengaku bangga dapat terlibat dalam perhelatan Olimpiade Musim Dingin.

Dia menyatakan memahami perjuangan para atlet yang telah berlatih keras demi mengharumkan nama negara di tingkat dunia.

“Saya sangat memahami semangat dan usaha para atlet nasional yang telah mengorbankan banyak keringat untuk Olimpiade Musim Dingin, sehingga saya sangat menghormati dan memberikan dukungan besar kepada mereka,” ujar Sunghoon.

Sebelum terjun ke dunia hiburan, Sunghoon merupakan atlet seluncur indah dan pernah masuk dalam tim cadangan nasional Korea Selatan.