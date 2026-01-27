Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sunghoon Enhypen Wakili Korea Jadi Pembawa Obor Olimpiade 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:52 WIB
Sunghoon Enhypen Wakili Korea Jadi Pembawa Obor Olimpiade 2026 - JPNN.COM
Anggota grup K-pop Enhypen, Sunghoon. Foto: Instagram/enhypen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota grup K-pop Enhypen, Sunghoon, terpilih sebagai salah satu pembawa obor Olimpiade Musim Dingin 2026 yang akan digelar di Milan dan Cortina d’Ampezzo, Italia.

Kabar tersebut disampaikan oleh agensi Enhypen, Belift Labs.

Mengutip laporan Yonhap, Selasa, Belift Labs menyebut penunjukan Sunghoon sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya di bidang olahraga dan hiburan.

Baca Juga:

Dia dinilai memiliki latar belakang yang relevan dengan ajang olahraga internasional tersebut.

Sunghoon mengaku bangga dapat terlibat dalam perhelatan Olimpiade Musim Dingin.

Dia menyatakan memahami perjuangan para atlet yang telah berlatih keras demi mengharumkan nama negara di tingkat dunia.

Baca Juga:

“Saya sangat memahami semangat dan usaha para atlet nasional yang telah mengorbankan banyak keringat untuk Olimpiade Musim Dingin, sehingga saya sangat menghormati dan memberikan dukungan besar kepada mereka,” ujar Sunghoon.

Sebelum terjun ke dunia hiburan, Sunghoon merupakan atlet seluncur indah dan pernah masuk dalam tim cadangan nasional Korea Selatan.

Sunghoon Enhypen terpilih sebagai pembawa obor Olimpiade Musim Dingin 2026 di Italia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sunghoon Enhypen  Obor Olimpiade 2026  olimpiade 2026  Artis Korea 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp