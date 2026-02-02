Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

Sunlake Waterfront Resort Suguhkan Bukber Unik Bertema Treasure of Asian Taste

Senin, 02 Februari 2026 – 04:29 WIB
Sunlake Waterfront Resort Suguhkan Bukber Unik Bertema Treasure of Asian Taste
Sunlake Waterfront Resort Suguhkan Bukber Unik Bertema Treasure of Asian Taste. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sunlake Waterfront Resort & Convention Jakarta menyambut bulan zuci Ramadan 2026, dengan menghadirkan paket buka puasa bersama bertema “Treasure of Asian Taste”.

Program ini menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan sensasi berkeliling cita rasa khas berbagai negara Asia dalam satu tempat.

Berlokasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sunlake menghadirkan ragam menu dari berbagai negara, mulai dari hidangan Nusantara, Chinese halal, India autentik, Arab, hingga Thailand.

Seluruh sajian tersebut disajikan secara buffet di Silver Spoon Restaurant dengan konsep all-you-can-eat.

Mengusung tagline Exclusive Access to Unique Experience, Sunlake merancang suasana berbuka yang nyaman, elegan, dan penuh kehangatan.

Kehadiran live music turut melengkapi momen berbuka, menjadikan suasana semakin meriah bagi keluarga maupun tamu korporasi.

General Manager Sunlake Waterfront Resort & Convention, A. B. Al Qindi, mengatakan konsep tahun ini bertujuan membawa tamu menjelajah Asia melalui rasa.

“Kami ingin membawa tamu berkeliling Asia melalui rasa. Tahun ini kami menonjolkan live cooking station seperti Kambing Guling, Chicken Kebab, Bebek Peking, dan Biryani Rice yang otentik,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Sunlake Waterfront Resort Jakarta menghadirkan pengalaman buka puasa dengan cita rasa khas Asia melalui program Treasure of Asian Taste.

