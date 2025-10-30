Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Sunlotus Menyingkap Lapisan Emosi Lewat Album Behind Closed Doors

Kamis, 30 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Sunlotus Menyingkap Lapisan Emosi Lewat Album Behind Closed Doors - JPNN.COM
Sunlotus, band shoegaze asal Yogyakarta. Foto: Dok. Lawless Jakarta Records

jpnn.com, JAKARTA - Band shoegaze asal Yogyakarta, Sunlotus meluncurkan album terbaru yang bertitel Behind Closed Doors.

Album kedua tersebut dirilis melalui kerja sama dengan Lawless Jakarta Records (LJR - 35).

Behind Closed Doors menjadi karya paling personal dan transparan yang pernah dirilis oleh Sunlotus sejauh perjalanan karier.

Baca Juga:

Ditulis sejak 2023 dan melalui proses rekaman yang berlangsung dari September 2024 hingga Februari 2025, album tersebut hadir dengan konsep yang menyajikan narasi utuh dari awal hingga akhir, dimaksudkan untuk dinikmati secara keseluruhan, bukan sekadar potongan lagu per lagu.

Melalui album Behind Closed Doors, Sunlotus berusaha membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat dalam kepala manusia, menyingkap berbagai lapisan perasaan dan emosi yang sering kali tidak terucap.

Setiap lagu dalam album menjadi fragmen dari kisah yang lebih besar: tentang keputusasaan, kesendirian, kehilangan, hingga secercah harapan yang tetap bertahan di tengah gelapnya batin.

Baca Juga:

Dalam proses rekaman dan tata suara Behind Closed Doors, Sunlotus dibantu oleh Yuda Bable Sagala di Watchtower Records, studio yang juga dikenal berkat karya untuk Cloudburst dan Exhumation.

Sementara proses mastering dipercayakan kepada Zac Montez dari Time Well Recordings di Amerika Serikat, yang sebelumnya pernah bekerja dengan Cloakroom, Nothing, dan Whirr.

Band shoegaze asal Yogyakarta, Sunlotus meluncurkan album terbaru yang bertitel Behind Closed Doors.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sunlotus  Band Sunlotus  Lagu Sunlotus  Album Sunlotus  Lawless Jakarta Records 
BERITA SUNLOTUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp