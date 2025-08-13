Sunlotus Menyongsong Album Baru dengan Self Bondage

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Band shoegaze/alt-rock, Sunlotus melepas single terbaru yang berjudul Self Bondage pada awal Agustus 2025 ini.

Lagu tersebut merupakan bagian rangkaian rilis menuju album penuh kedua, Behind Closed Doors.

Adapun Sunlotus berencana meluncurkan Behind Closed Doors pada Oktober 2025 melalui Lawless Jakarta Records.

Lewat Self Bondage, Sunlotus menuangkan ekspresi kehilangan, kehampaan dan kerinduan kepada suatu entitas, yang dibalut dengan karakter khas.

Sunlotus memainkan perasaan dengan dinamika crescendo antara clean dan distorsi gitar, juga dengan vokal yang lebih ekspresif dalam gaya bernyanyi bila dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya.

"Saya mulai nyaman untuk mencoba gaya bernyanyi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan di gaya musik kami. Secara umum, lagu-lagu di album yang akan rilis ini, ditulis dengan gaya yang cukup eksperimental ketika di studio. Jadi, saya mencoba untuk lebih ekspresif dan bereksperimen juga dalam eksekusi vokal,” ungkap Made Dharma dari Sunlotus.

Dari segi produksi, Sunlotus merekam Self Bondage di studio Watchtower Records, yang terletak di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Band asal Yogyakarta itu menggandeng partner studio kawakan Yuda 'Bable'loudsunloyus Sagala, sebagai teknisi tata suara.