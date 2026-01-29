Super Apps TangerangFast, Satukan Layanan, Kerja & Pemberdayaan Warga

Kamis, 29 Januari 2026 – 18:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital di kawasan perkotaan tak lagi sebatas kemudahan layanan, tetapi menyentuh aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Semangat itu tercermin dalam peluncuran Aplikasi TangerangFast (TangFast) yang digelar di Gedung Annex Marketing Gallery PIK 2, Senin (26/1).

Aplikasi TangerangFast dirancang sebagai platform terpadu yang merangkum beragam layanan dalam satu genggaman.

Baca Juga: Pantjoran PIK Siapkan Pertunjukan Seru dalam Suasana Imlek

Direktur Estate Management Agung Sedayu Group Restu Mahesa menyatakan kehadira TangerangFast ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat PIK dan Kabupaten Tangerang akan layanan yang cepat, praktis, dan terpercaya.

“Sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pengembang kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal,” ungkap Restu dikutip, Kamis (29/1).

Restu menekankan bahwa TangerangFast dibangun dengan pendekatan ekosistem yang inklusif, di mana masyarakat sekitar PIK dapat terlibat dan tumbuh bersama kawasan.

Baca Juga: Cahaya hingga Mangrove di Lights Wonderland PIK Jadi Wajah Baru Wisata Malam Jakarta

Aplikasi tersebut akan membangun ekosistem di mana kolaborasi antara masyarakat yang berada di sekitar PIK bisa bekerja dan menjadi bagian dari keluarga besar Pantai Indah Kapuk, baik itu PIK1 dan PIK2.

“Ini adalah upaya untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif dan produktif,” tutur Restu.