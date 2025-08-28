Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Super Garuda Shield 2025, TNI AD Kerahkan 655 Prajurit

Kamis, 28 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Super Garuda Shield 2025, TNI AD Kerahkan 655 Prajurit - JPNN.COM
Personel TNI AD dan prajurit angkatan darat dari negara lain saat melakoni latihan bersama dalam ajang Super Garuda Shield 2025 di Baturaja, Sumatera Selatan (ANTARA/Ho-Humas TNI AD)

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengerahkan 655 prajurit untuk ikut serta dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2025. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana sebanyak 655 personel itu terdiri dari peserta latihan hingga penyelenggara.

"Mereka terdiri dari 145 personel unsur penyelenggara, 162 personel pendukung, dan 348 personel pelaku latihan," kata Wahyu saat dikonfirmasi Antara, Kamis. 

Baca Juga:

Menurut Wahyu, para personel TNI AD yang turun dalam ajang internasional ini terdiri dari beragam satuan, seperti Kostrad, Kopassus, Puspenerbad, Pussenif, Pussenarmed, serta beberapa batalyon.

Para prajurit itu akan menampilkan beragam jenis latihan mulai dari infiltrasi wilayah musuh, penanganan khusus antiteror hingga penggunaan ragam alat utama sistem senjata (alutsista)

Ragam skenario latihan itu digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja, Sumatera Selatan.

Baca Juga:

Wahyu memastikan seluruh personel TNI AD dan alat utama sistem senjata (alutsista) yang diturunkan dalam kondisi siap untuk menjalankan latihan tersebut.

Dia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan para prajurit sekaligus mempererat hubungan Indonesia dengan peserta dari negara lain.

TNI AD menurunkan 655 prajurit dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  Super Garuda Shield  Latihan Tempur  Prajurit TNI  TNI 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp