Super League: 2 Kabar Baik untuk Persib Bandung Menjelang Hadapi Persita Tangerang

jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan tenaga berharga menjelang duel melawan Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26.

Kapten Persib Marc Klok dipastikan ikut dalam rombongan tim yang bertolak ke Bali untuk laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9/2025).

Klok sebelumnya absen ketika Persib menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025).

Marc Klok Sudah Fit

Namun kini, kondisinya jauh lebih baik. Sang kapten mengaku sudah kembali berlatih penuh bersama skuad Pangeran Biru.

"Kondisi saya sudah fit. Hari ini bisa latihan normal bersama tim. Mungkin belum main dari menit awal karena baru kembali, tapi peluang untuk tampil tetap ada," ucap pemain berdarah Belanda itu.

Persita Tanpa Dukungan Suporter

Selain faktor kembalinya Klok, Persib juga sedikit diuntungkan dengan situasi laga. Meski berstatus tuan rumah, Persita tidak akan mendapat dukungan langsung dari suporternya di Pulau Dewata.

"Jelas itu bisa jadi keuntungan untuk kami. Biasanya suporter Persita selalu hadir dan sangat fanatik. Tanpa mereka, tentu Persita sedikit kehilangan tenaga tambahan," ujar Klok.

Marc Klok Mewaspadai Persita

Meski begitu, pemilik 22 caps di Timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa Persib tidak akan meremehkan lawan.