JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: 3 Tim Besar Ganti Pelatih, Persebaya Surabaya Ambil Jalan Berbeda

Rabu, 27 Mei 2026 – 02:04 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. Foto: Dokumentasi Persebaya Surabaya

jpnn.com - Tiga hari setelah berakhirnya Super League 2025/26, sejumlah tim besar mulai melakukan perubahan di kursi pelatih.

Persib Bandung resmi berpisah dengan Bojan Hodak setelah kondisi kesehatannya dinilai tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugas pada musim depan.

Manajemen Maung Bandung kemudian menunjuk asisten Bojan, Igor Tolic, sebagai suksesor juru taktik asal Kroasia tersebut.

Dari Persija Jakarta, perubahan juga terjadi setelah manajemen memutuskan melepas Mauricio Souza.

Manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu dilepas seusai gagal mewujudkan target manajemen untuk meraih gelar juara pada akhir musim.

Borneo FC juga melakukan pergantian di kursi pelatih setelah berpisah dengan Fabio Lefundes.

Juru taktik kelahiran 25 Agustus 1972 itu dikabarkan akan melanjutkan karier bersama Malut United pada musim depan.

Praktis, Persebaya Surabaya menjadi satu-satunya tim 4 besar Super League 2025/26 yang tidak mengubah posisi pelatih kepala dengan tetap mempertahankan Bernardo Tavares.

TAGS   Persebaya  Persebaya Surabaya  Persib  Persija  Bojan Hodak 
