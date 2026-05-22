JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Super League: Arema FC Tutup Musim dengan Kemenangan 3-1 Atas PSIM

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:55 WIB
Pesepak bola Arema FC Sneyder Julian Guevara (kanan) berusaha menghalau bola dari kaki pesepak bola PSIM Yogyakarta Rio Hardiawan (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5/2026). Arema mengalahkan PSIM dengan skor akhir 3-1 . ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

jpnn.com - MALANG - Arema FC menutup kiprah mereka di Super League 2025/2026 dengan kemenangan. Arema FC menang 3-1 atas PSIM Yogyakarta pada laga pekan pemungkas BRI Super League 2025/2026.

Pada laga Arema FC vs PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5) itu, Joel Vinicius, Dalberto Luan, dan Valdeci Moreira masing-masing mencetak satu gol untuk menyokong kemenangan tuan rumah. Sementara itu, tim tamu hanya bisa membalas sekali melalui Deri Corfe.

Meski menang, Arema  menutup musim di peringkat kesembilan klasemen dengan koleksi 48 poin, sedangkan PSIM dua strip di bawahnya terpaut tiga angka.

Arema memulai laga dengan sempurna dan membuka keunggulan saat pertandingan belum genap berjalan dua menit, ketika Vinicius menyarangkan bola ke gawang tim tamu.

Momentum itu dilanjutkan Arema dengan penampilan solid dalam urusan menyerang dan bertahan sehingga menyulitkan PSIM untuk mengembangkan permainan.

Ketertinggalan membuat PSIM berusaha tampil agresif dengan mengandalkan ball possession untuk menguasai sektor tengah lapangan.

Namun, upaya mereka membangun serangan dimotori Ze Valente masih membentur tembok tangguh di lini belakang Arema. Skor 1-0 bagi tuan rumah tak berubah hingga babak pertama usai.

Arema mengawali babak kedua dengan sama baiknya.

TAGS   Super League  Arema FC  PSIM Yogyakarta  Arema FC vs PSIM  hasil Super League 
